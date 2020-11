Stiri pe aceeasi tema

- De Sfinții Mihail și Gavril peste 1,3 milioane de romani iși serbeaza onomastica. Este ultima sarbatoare mare inainte de a incepe Postul Craciunului și in toate bisericile au loc slujbe speciale. Vezi ce nume se sarbatoresc de Sf Mihail și Gavril și cui trebuie sa ii trimiți urari de La Mulți Ani.Pe…

- S-a stabilit cați romani au drept de vot. Numarul total de cetațeni cu drept de vot inscriși in Registrul electoral la data de 31 octombrie 2020 este de 18.981.242. Dintre aceștia, 743.721 au domiciliul in strainatate și sunt posesori de pașaport CRDS, anunța Autoritatea Electorala Permanenta. „Numarul…

- Aproape 300.000 de romani isi serbeaza ziua onomastica de sarbatorile Sfintilor Dimitrie, potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI, potrivit basilica.ro.Dintre acestia 246.838 sunt barbati, iar 35.408 sunt femei. Cel mai frecvent…

- In 2 octombrie, Biserica Ortodoxa il sarbatorește pe Sfantul Ciprian. A fost cunoscut ca vrajitor, filosof si slujitor al zeului pagan Apolo din Antiohia Siriei. Cand avea 35 de ani, s-a convertit la crestinism. Apoi a fost hirotonit preot, iar mai tarziu episcop in Cartagina. Sfantul Ciprian a murit…

- Aproximativ 2,2 milioane de romani iși serbeaza onomastica in 8 septembrie, de Sfanta Maria Mica. Dintre aceștia, in jur de 1,8 milioane de persoane sunt femei. Cele mai multe poarta numele Maria (circa 1.400.000), aproximativ 270.000 se numesc Mariana și in jur de 51.000, Marinela. Dintre femeile care…

- Peste 2 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica, marti, de Sfanta Maria. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, este vorba despre 1.988.784 de femei si 406.739 barbati care poarta numele de Maria sau Marian, ori derivate ale acestora. La barbati, cel mai…

- 19.004.986 de romani vor avea drept de vot la alegerile locale din 27 septembrie, cu 21.401 mai multi fata de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).Conform AEP, pe 31 iulie, figurau in registru 18.983.585 de alegatori romani.Diferentele apar ca urmare a operatiunilor…