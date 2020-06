Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului de Mediu (AFM) va publica, in cursul zilei de astazi, listele finale cu beneficiarii programului „Casa Verde Fotovoltaice”. Proprietarii de panouri solare instalate vor primi bani de la...

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) nu a publicat pana la finalul lunii mai, așa cum promisese, listele finale ale celor care vor beneficia de finanțare pentru a-și instala sisteme fotovoltaice. E doar una dintre multele amanari ale programului Casa Verde Fotovoltaice, acuza Greenpeace Romania.…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) nu a publicat pana la finalul lunii mai, așa cum promisese, listele finale ale celor care vor beneficia de finanțare pentru a-și instala sisteme fotovoltaice. E doar una dintre multele amanari ale programului Casa Verde Fotovoltaice. La un an și jumatate de…

- Administrația Fondului pentru Mediu nu a publicat pana la finalul lunii mai, cum promisese, listele finale ale celor care vor beneficia de finanțare pentru a-și instala sisteme fotovoltaice, susține Greenpeace, potrivit Mediafax.Deși la mijlocul lunii mai, conform declarațiilor noului președinte…

- Un numar de 10.450 de persoane fizice au primit, pana in prezent, aviz favorabil pentru dosarele depuse in Programul "Casa Verde - panouri fotovoltaice", informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat de presa, transmis joi AGERPRES.Conform institutiei, in decursul…

- Municipalitatea a semnat, luni, 30 martie, contractul de finantare prin care Administratia Fondului pentru Mediu acorda Galatiului o finantare nerambursabila in suma de pana la 2.850.000 lei, reprezentand circa 85% din valoarea cheltuielilor eligibile.

- Peste 5.300 de dosare de finantare au fost aprobate in cadrul Programului "Casa Verde Fotovoltaice", a anuntat luni, intr-un comunicat de presa, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), potrivit Agerpres. Astfel, prima lista cu cele peste 5.300 de dosare acceptate din totalul celor mai mult de…