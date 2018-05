Aproape 1.000 de magistrati se unesc impotriva uneltirilor PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Petro Poroșenko, a semnat un decret referitor la intrarea în vigoare a deciziei adoptate anterior de Consiliul Național de Securitate si Aparare al Ucrainei privind introducerea unor masuri restrictive speciale fata de persoane fizice și companii implicate în…

- Comisia Europeana a deschis, astazi, o procedura de infringement impotriva Romaniei deoarece autoritatile noastre nu au intreprins masurile necesare pentru a respecta valorile limita convenite privind calitatea aerului. Dosarul a fost inaintat de Comisia Europeana la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat speranta ca unele state ale Uniunii Europene vor adopta individual masuri împotriva Rusiei ca raspuns la otravirea unui fost spion rus si a fiicei acestuia în Marea Britanie,

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a declarat luni ca Ucraina trebuie sa depuna mai multe eforturi in lupta impotriva coruptiei si pentru crearea unei instante anticoruptie, in linie cu recomandarile Comisiei de la Venetia, relateaza Reuters. In timpul unei vizite la Kiev, Mogherini a dat…

- Sefii Parlamentelor de la Chisinau, Tbilisi si Kiev au semnat o declaratie comuna, prin care reconfirma ca vectorul european al tarilor lor reprezinta singura cale de prosperitate si securitate a cetatenilor.