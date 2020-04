Ministerul Muncii, condus de Violeta Alexandru, a transmis ca la Inspectia Muncii au fost inregistrate aproape 800.000 de contracte individuale de munca suspendate. De asemenea, peste 155.500 de astfel de contracte au incetat. Astfel, efectele crizei declansate de noul coronavirus in economie sunt tot mai vizibile. Din cele 795.291 contracte individuale de munca suspendate, 207.688 sunt in industria prelucratoare, iar 156.361 in comerul cu ridicata si cu ama (...)