- Potrivit autoritatilor sanitare ungare, in ultimele 24 de ore au fost raportate 6.524 noi cazuri si 101 decese asociate COVID-19.Media zilnica a noilor contagieri din ultimele sapte zile a crescut la 3.792, fata de cele 2.279 de cazuri inregistrate in urma cu o saptamana.Rectorul Universitatii de Medicina…

- Unii experți in boli infecțioase, din America și din lume, susțin ca, deși datele din Africa de Sud sunt incurajatoare, in sensul ca valul Omicron nu a generat numeroase decese, sunt incurajați de datele din Africa de Sud care arata ca recentul sau val Omicron nu a fost insoțit de o creștere semnificativa…

- Putin afirma ca reactia sa, in cazul in care nu primeste garantiile de securitate pe care le cere NATO si SUA, depinde de ”propunerile pe care (i) le prezinta expertii militari, potrivit news.ro. Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat duminica, la televiziunea de stat, ca reactia sa in…

- Anul 2022 vine la pachet cu surprize, va aduce marea evaluare a procurorilor și judecatorilor, astfel încât va fi efectuata o epurare de cadre în sistemul judecatoresc și cel al Procuraturii. Asigurarile au fost date de catre președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul…

- Experții avertizeaza asupra avalanșelor in munții Transcarpatiei, in munții de mijloc ai regiunii Lviv. Miercuri, 15 decembrie, in Carpați, a fost emisa o avertizare de risc de avalanșa. Cetațenii sint sfatuiți sa se abțina de la drumeții in munți. Acest lucru a fost raportat de Departamentul de Prognoze…

- Iarna și-a intrat complet in drepturi, pe intreg teritoriul Romaniei. Temperaturile au scazut considerabil, iar meteorologii prezic viscol, vijelii și straturi inalte de zapada, in majoritatea zonelor din țara, in urmatoarea perioada. Experții de la ANM tocmai au facut anunțul ce-i bucura pe cei mici…

- Președintele Joe Biden a dezvaluit reguli mai stricte de calatorie Covid-19, in contextul in care SUA au confirmat cateva cazuri de varianta Omicron, relateaza BBC. Biden a declarat ca planul sau „nu include inchideri sau blocaje” și nu modifica regulile de vaccinare. Au fost depistate cazuri in California,…

- Dupa avertizarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii si ale Comisiei Europene, autoritatile au inclus in zona rosie tarile din sudul Africii unde a fost depistata noua varianta super-mutanta. Romanii care vin de acolo vor fi carantinati pentru 14 zile.