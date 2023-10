Apple vrea să cumpere drepturile pentru difuzarea Formulei 1 Formula 1 ar putea reprezenta urmatorul mare eveniment sportiv distribuit prin Apple TV+, dupa MLS, gigantul american parand sa fie pregatit sa investeasca in jur de doua miliarde de dolari pe an. Apple ar fi dispusa sa plateasca doua miliarde de dolari pe an pentru a dobandi drepturile exclusive de streaming pentru Formula 1, sustin surse citate de revista Business F1. Posibila viitoare propunere Apple ar aduce pentru Formula 1 aproximativ dublul banilor pe care aceasta ii primeste in prezent pentru drepturile globale de distributie. Chiar daca o intelegere in acest sens va fi pecetluita, Apple… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

