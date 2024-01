Stiri pe aceeasi tema

- Incep sa apara primele reacții dupa ce Apple a anunțat ca va permite lansarea de „magazine” alternative de aplicații pe iOS și alte platforme ale sale. Epic Games, compania cu care Apple este in litigiu de vreo patru ani deja, a anunțat insa primul magazin alternativ care va fi lansat anul acesta pe…

- Incepand cu luna martie, Apple ar trebui sa deschida magazinul de aplicații de pe iPhone, App Store, nu doar pentru a permite plata prin metode alternative, ci și pentru a putea instala aplicații din alte surse . Se pare insa ca planurile Apple sunt diferite fața de ceea ce se așteptau utilizatorii…

- Autoritatea pentru concurenta din UE a acuzat anul trecut Apple de restrictionarea accesului rivalilor la tehnologia sa ”tap-and-go”, Near-Field Communication (NFC), facandu-le dificila dezvoltarea serviciilor rivale pe dispozitivele Apple. Aceasta a spus ca acest lucru a adus beneficii Apple Pay, propria…

- Fortata de legislatia europeana Apple a implementat deja in iOS primele elemente care vor facilita existenta altor magazine de aplicatii, pe langa cel oficial, scrie News.ro. In iOS 17.2, care urmeaza a fi lasat pana la finele anului, au fost descoperite primele indicii care arata ca Apple va permite…

- In iOS 17.2, care urmeaza a fi lasat pana la finele anului, au fost descoperite primele indicii care arata ca Apple va permite instalarea aplicatiilor de iPhone si din alte surse decat App Store. Un API despre care se crede ca a fost implementat pentru a permite dezvoltatorilor sa foloseasca propriile…

- Un tribunal al Uniunii Europene a comis erori juridice atunci cand a decis in favoarea Apple cu privire la un ordin de a plati taxe de 13 miliarde de euro si ar trebui sa revizuiasca din nou cazul, a declarat joi un consilier al Curtii Europene de Justitie, intr-un potential regres pentru producatorul…

- Uniunea Europeana se pregatește sa aplice regulamentul DMA (Digital Markets Act), care a intrat in vigoare in primavara acestui an, iar Apple recunoaște ca se așteapta sa faca schimbari referitoare la politicile de operare ale App Store. Ceea ce nu zice Apple direct, ci doar sugereaza, este ca va incepe,…

- Lansarea iOS 17 nu a decurs așa cum Apple se aștepta, fiind inca o versiune a sistemului de operare plina de bug-uri și de probleme destul de grave, care au afectat deopotriva utilizatorii de telefoane mai vechi, dar și pe cei care abia au cumparat noile modele iPhone 15. La aproape doua luni de la…