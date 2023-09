Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de supraveghere a radiatiilor ANFR a cerut marti Apple sa opreasca vanzarile de iPhone 12 in Franta, dupa ce testele care arata Rata Specifica de Absorbtie (SAR) a telefonului, o masura a ratei de energie de radiofrecventa absorbita de corp dintr-un echipament, au depasit limita legala.…

- Apple indeamna utilizatorii sa iși actualizeze imediat iPhone-urile ca raspuns la o amenințare majora de securitate. Apple a lansat iOS 16.6.1 cu remedieri de securitate critice pentru doua vulnerabilitați exploatate activ – una in cadrul ImageIO și alta in Wallet. Cercetatorii de la Citizen Lab, afiliați…

- Germania a mai facut un pas miercuri catre legalizarea canabisului in scop recreativ odata cu adoptarea de catre guvern a unui proiect de lege, care va fi insotita de o campanie de prevenire destinata tinerilor, relateaza France Presse si DPA. Potrivit textului, care nu a fost inca dezbatut si votat…

- Seria iPhone 15 ar urma sa faca un nou salt catre tehnologia de ultima ora, anunta compania Apple. Iata cum ar urma sa arate modelele iPhone 15 Pro si iPhone 15 Pro Max, dar si ce performante tehnice ar urma sa aiba. In plus, intreaga serie iPhone 15 va fi dotata cu USB-C . Apple va folosi anul acesta…

- Generalul Abdourahmane Tiani, comandantul garzii prezidentiale din Niger care l-a arestat pe presedintele ales Mohamed Bazoum, s-a proclamat vineri sef al statului, transmit Reuters si dpa. Bazoum, ales in 2021, a fost arestat miercuri in palatul prezidential din Niamey. In aceeasi seara, zece ofiteri…

- Institutia este ingrijorata ca Apple ar putea ”abuza de pozitia sa dominanta prin implementarea unor conditii discriminatorii, neobiective si netransparente pentru utilizarea datelor utilizatorilor in scopuri publicitare”, se arata intr-un comunicat. Declaratia declanseaza o procedura antitrust in timpul…

- Peste 61 de mii de oameni au murit din cauza caldurii in timpul verii caniculare record pentru Europa de anul trecut. Acest lucru este evidențiat de un studiu realizat de oamenii de știința de la Institutul pentru Sanatate Globala din Barcelona și de la institutul francez de cercetare in domeniul sanatații…