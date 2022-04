Stiri pe aceeasi tema

- Desi arata la fel ca un Mac Mini, noul Mac Studio este un sistem pentru desktop, cu care Apple vizeaza grafica, procesarea video si alte sarcini care au nevoie de multa putere de procesare. Aceasta putere vine de la M1 Ultra, un nou chipset dezvoltat intern de Apple, care foloseste o arhitectura UltraFusion.…

- Apple a reusit sa blureze granita dintre Mac Pro si Mac Mini printr-un produs inedit anuntat la evenimentul de pe 8 martie 2022. E vorba despre Apple Mac Studio, un fel de Mac Mini pe steroizi, care inaugureaza procesorul Apple M1 Ultra. Mac Studio masoara doar 9.5 cm in inaltime si 19.7 cm in latime…

- Apple este asteptata sa lanseze mai multe laptopuri si desktop-uri anul acesta, dintre care patru vor fi dotate cu o noua generatie a propriilor procesoare, care va purta numele M2, conform surselor Bloomberg. Un MacBook Pro de 13 inch, un MacBook Air, un Mac Mini si un iMac de 24 inch vor fi cele patru…

- Finalul tranzitiei de la procesoarele Intel, la procesoare proprii, ar putea aduce un laptop din seria MacBook Pro cu un pret mai mic decat a practicat pana acum de compania americana, conform news.ro. Apple ar putea incepe sa vanda, de anul acesta, un asa-zis MacBook Pro de buget - un model…

- Apple ar putea incepe sa vanda, de anul acesta, un asa-zis MacBook Pro de buget – un model care sa faca o serie de compromisuri pentru a putea fi comercializat la un pret mai mic. Nu se stie, deocamdata, ce nivel pret vizeaza Apple, insa, conform Bloomberg, diferenta se va face la nivel de procesor,…

- Dupa o serie de scapari si zvonuri legate de iPhone SE 3 si noua generatie de iPad Air, acum avem si o idee cu privire la data cand ar putea debuta. E vorba despre 8 martie, conform unor zvonaci, aliniindu-se cu perioada cand Apple lansa ultimul iPhone SE, editia 2020. Apple in general tine doua mari…

- Apple are un an ocupat in fata, intre zvonurile ca va renunta la bretonul de pe iPhone 14 si cele ca va lansa un procesor Apple M2, dar si tablete de generatie noua. In 2022 vor aparea atat tablete iPad Pro, iPad Air 5 si un iPad 10 de buget. Acum aflam ce inovatie va aduce iPad Pro 2022. Bloomberg…