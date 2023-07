Apple oferă episoade premieră din seriale hit pe Twitter şi mai nou pe YouTube („Foundation”) Apple face mutari ciudate si ne ofera premiere din lumea serialelor pe alte platforme decat Apple TV+. Luna trecuta a oferit primul episod din „Silo” pe Twitter pentru a promova primul sau sezon. Acum ca incepe „Fundatia” sezonul 2 ni se ofera primul episod pe YouTube. Va reamintesc ca serviciul Apple TV+ nu este disponibil oficial in Romania, deci putem vedea continutul doar cu VPN sau… prin mijloace mai putin legale. Incepand de maine, 10 iulie, veti putea viziona primul episod din „Foundation” pe YouTube, inainte de debutul sezonului 2. Adaptarea live action a legendarei opere a lui Isaac Asimov… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

