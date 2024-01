Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a solicitat Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) stramutarea dosarului judecatoarei care nu poate justifica o avere de 6 milioane de euro, precizeaza surse judiciare pentru stiripesurse.ro. Cazul judecatoarei Gabriela Cristina Mazilu este in prezent pe rolul…

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a declarat ca Comisia, bratul executiv al UE, ”nu a stabilit” ca un acord fiscal intre Amazon si Luxemburg este ”un ajutor de stat incompatibil cu piata interna”. ”Salutam decizia Curtii, care confirma ca Amazon a respectat toate legile aplicabile si nu a primit niciun…

- Autoritatea pentru concurenta din UE a acuzat anul trecut Apple de restrictionarea accesului rivalilor la tehnologia sa ”tap-and-go”, Near-Field Communication (NFC), facandu-le dificila dezvoltarea serviciilor rivale pe dispozitivele Apple. Aceasta a spus ca acest lucru a adus beneficii Apple Pay, propria…

- Senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș a mulțumit ieri in Parlamentul European pentru sprijinul acordat Romaniei pe parcursul intregului proces de ridicare a Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV). ”Am avut ocazia sa mulțumesc in mod direct membrilor Comisiei pentru libertați civile, justiție…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat azi deschiderea unui dosar privind achiziția vaccinurilor in perioada pandemiei și cere ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu și a foștilor miniștri ai Sanatații, Ioana Mihaila și Vlad Voiculescu. Procurorii spun ca, in acest dosar, prejudiciul…

- Cand vrei sa cauți ceva pe internet, primul cuvant care iți vine in minte este Google. Acesta este, fara doar și poate, cel mai popular motor de cautare de pe piața, dar aceasta popularitate nu vine pe gratis. Mai exact, Google imparte cu Apple 36% din profiturile generate de motorul de cautare pe browser-ul…

- Procesul impotriva Apple referitor la impozitele platite a facut parte din represiunea comisarului UE pentru concurenta, Margrethe Vestager, impotriva acordurilor dintre multinationale si tari din UE, pe care autoritatile de reglementare le-au considerat ajutor de stat neloial. Comisia Europeana, in…

- In 2021, Google a platit 26,3 miliarde de dolari altor companii pentru a deveni motorul de cautare implicit in browsere și telefoane mobile. Despre acest lucru a anunțat Bloomberg cu referire la top-managerul companiei, Prabhakar Raghavan, care a vorbit in instanța in timpul procesului antitrust intre…