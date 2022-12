Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp lanseaza un nou instrument pe Android și iPhone numit „Message Yourself”. Dupa cum sugereaza și numele, funcția va permite sa va trimiteți note, memento-uri și actualizari. Message Yourself va fi implementat pentru toți utilizatorii in urmatoarele saptamani, scrie presa romana .

- Duo-ul sud-african GoldFish, alaturi de cantarețul și compozitorul Xavier Rudd, lanseaza „We Deserve To Dream”, o piesa care transmite emoții puternice, dar și o determinarea de care fiecare dintre noi avem nevoie in momentele noastre cele mai dificile. Vocea grava, dar in același timp sensibila a…

- Facebook le propune o noua opțiune celor care administreaza grupuri, fiind vorba de o funcție ce va permite diminuarea vizibilitații mesajelor nesolicitate, de tip „spam”. Anunțul a fost facut chiar de reprezentanții companiei, pe pagina acesteia: „Vezi mai putine comentarii spam in grupurile tale Pe…

- Twitter a inceput sa implementeze functia de editare a postarilor. Aceasta va fi accesibila doar celor care platesc un abonament Twitter Blue. Blue costa 5 dolari pe luna si este disponibil, deocamdata, doar intr-un numar limitat de tari. La fel ca Twitter Blue, noua functie de editare, aflata in dezvoltare…

- Maib lanseaza promoția „Banii aduc alți bani cand vin direct pe card” dedicata persoanelor care expediaza sau primesc bani din strainatate prin sistemele de transferuri rapide - Ria, Western Union, Zolotaya Korona, MoneyGram, Inteliexpress, Unistream sau Smith & Smith.

- Sorin Sunshine Stanca, o figura binecunoscuta in comunitatea moto din Timișoara și nu numai iși va lansa prima sa carte care poarta numele de „Sunt doar un baiat de asfalt“ sambata, 17 septembrie, la Muzeul Satului Banațean, in cadrul evenimentului Bikers Picnic. Evenimentul este adresat tuturor motociliștilor…

- In general odata cu fiecare lansare de iPhone vedem si sosirea unui nou iOS. De aceasta data e vorba despre iOS 16 si in loc ca el sa vina la 24 de ore de la eveniment, intarzie cu aproape o saptamana. Apple va lansa iOS 16 pe terminalele compatibile pe 12 septembrie, iar tot atunci va sosi si watchOS…