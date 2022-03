Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a avut la standul sau de la MWC 2022 o sumedenie de produse noi, printre care si o premiera pentru companie: o imprimanta, numita PixLab X1. Aceasta este prima imprimanta cu HarmonyOS din lume si pare gandita pentru mediul business. Huawei a mizat in acest caz pe o conectivitate avansata si pe…

- Dupa multe scapari si zvonuri, telefonul de gaming Lenovo Legion Y90 a devenit real. Este al treilea telefon de gaming din seria Lenovo Legion, care se remarca prin cantitatea de RAM, dar si prin stocarea duala, care combina UFS cu SSD. Lenovo Legion Y90 este evident un telefon cu procesor Qualcomm…

- Chiar daca suntem intre CES 2022 si MWC 2022, Acer continua lansarile de produse, de aceasta data cu noi laptopuri Swift, Swift 3 si Swift 5. Aceste noi modele aduc procesoare Intel Core 12th Gen, dar si noutati la nivel de ecran. Acer Swift 3 2022 Acer Swift 3 2022 este un laptop cu pret de 850 de…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca ministerul Energiei va veni saptamana aceasta cu o varianta finala a schemei de compensare pentru marii consumatori de energie. Pe de alta parte, ministrul Economiei, Florin Spataru, spune ca sunt analizate mai multe scenarii și pentru consumatorii casnici, dupa…

- “Am inteles foarte bine inca de la inceput ca pretul la energie si la gaze va afecta cetatenii in primul rand, cetatenii vulnerabili si desigur activitatea IMM-urilor si a consumatorilor mari de energie. Am cautat sa gasim solutiile care sa ne asigure ca vom reusi sa reglam ceea ce s-a gresit practic…

- Huawei a prezentat in Romania telefoanele Huawei P50 Pro si Huawei P50 Pocket, actualele sale flagship-uri. Primul este un telefon cu o camera Dual Matrix, in forma de cifra „8”, cu procesor Snapdragon 888 4G, iar al doilea este este un telefon pliabil cu clapeta, camera spectrala si lampa fluorescenta.…

- Intrebat daca a luat in calcul varianta de face transportul in comun gratuit, edilul a negat: „Nu, nu, nu. Știți ca noi am avut o decizie, și aici salut votul majoritații care a avut loc in urma cu o jumatate de an. Am luat decizia sa urcam prețul de la 1,3 lei la 3 lei, care cred eu ca este prețul…

- A trecut ceva vreme de cand mi-a ajuns pe mana un laptop Huawei, așa ca sosirea lui MateBook 14S in redacția noastra a fost scuza perfecta pentru a testa unu dintre gadget-urile cele mai interesante pe care le propune producatorul chinez pentru 2021 (ținand cont ca P50 Pro nu pare sa mai soseasca anul…