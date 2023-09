Apple lansează două noi opţiuni de stocare iCloud Pe langa iPhone-uri si smartwatch-uri, Apple a anuntat saptamana asta si doua optiuni suplimentare de stocare in cadrul serviciului iCloud, disponibil pe dispozitivele companiei. Astfel, utilizatorii pot plati acum 30 de dolari pe luna pentru 6TB sau 60 de dolari pe luna pentru 12TB. Pana acum, iCloud oferea doar trei optiuni privind spatiul de stocare: 50GB, 200GB si 2TB. Noile planuri de stocare vor fi disponibile de saptamana viitoare, odata cu lansarea iOS 17, astfel ca, la aceasta ora, nu se cunosc preturile in lei. Pe langa stocarea online, iCloud le mai ofera utilizatorilor o serie de facilitati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

