Apple deţine peste jumătate din piaţa nord-americană de smartphone-uri Piata de smartphone-uri din America de Nord a crescut in T1 cu 4%, crestere de care este responsabila, in cea mai mare masura, Apple. Din cele 39 de milioane de unitati livrate in total, 19,9 milioane au fost iPhone-uri. Astfel, Apple a crescut fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 45% si are acum o cota de 51% piata nord-americana. Canalys, care a realizat analiza, spune ca succesul Apple vine din vanzarile foarte bune inregistrate de cea mai noua serie, iPhone 13. Insa un rol important l-ar fi jucat si cel mai nou iPhone SE. Al doilea producator dupa volumul vanzarilor este Samsung. Compania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

