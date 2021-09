Apple ar putea lansa noile iPhone-uri pe 14 septembrie ​Apple va organiza pe 14 septembrie tradiționalul sau eveniment de presa de la începutul toamnei, iar cele mai așteptate produse ce ar putea fi prezentate sunt noile iPhone-uri. Însa, daca se va repeta organizarea din 2020, Apple va prezenta iPhone 13 probabil luna viitoare, iar pe 14 septembrie ar putea da detalii despre noua generație Apple Watch. Presa de specialitate este împarțita în ceea ce privește noutațile ce vor fi aratate saptamâna viitoare.



Evenimentul Apple va fi unul online, se va numi California streaming și va avea loc de la ora României… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea generație de Apple Watch este pregatita de o lansare in septembrie, odata cu noile telefoane Apple, gama iPhone 13 , și se pare ca vom vedea prima modificare de design din ultimii ani, conform lui Mark Gurman de la Bloomberg. In newsletter-ul „Power On”, acesta spune ca Apple Watch Series…

- Daca mai exista cel puțin un produs Apple de care suntem siguri ca va fi lansat pana la sfarșitul anului 2021, acesta este iPhone 13. Conform zvonurilor, Apple va gazdui in septembrie un eveniment in cadrul caruia va fi anunțat telefonul și unde ne putem aștepta sa vedem și dispozitive precum Apple…

- Zvonurile din ultima perioada sugereaza faptul ca Apple lucreaza la o gama noua de MacBook Pro, lucru care te va interesa cu siguranța daca ești in cautarea unui upgrade al laptop-ului. Așteptarea pentru noile laptop-uri MacBook Pro se va incheia in curand, in urmatoarele cateva luni, cel puțin conform…

- Apple este recunoscuta pentru faptul ca iși protejeaza foarte mult ecosistemul, limitand interacțiunile pe care le pot avea dispozitivele sale cu terminale cu Android. Lucrul acesta nu este de obicei replicat, alte platforme preferand sa ofere clienților posibilitatea de a asocia dispozitive cu un iPhone.…

- In mare parte, este de așteptat ca Apple sa lanseze un nou Apple Watch in acest an sub forma Apple Watch Series 7. In timp ce așteptam ca Apple sa faca confirmarea oficiala, se pare ca a semiconfirmat-o datorita depunerilor CEE. Conform inregistrarilor, au fost inregistrate șase modele. Aceste modele…

- MagSafe este tehnologia de incarcare „fara fir” a Apple, care folosește un magnet pentru a atașa un puck la spatele unui iPhone pentru a-l ajuta sa se incarce. Intr-un fel, este similar cu aceeași tehnologie pe care o folosesc pentru a incarca Apple Watch și, inainte de aceasta, și pentru MacBook-urile…

- Apple este pe drumul cel bun pentru a incepe producția in masa a viitorului MacBook Pro de 14 inci și 16 inci in al treilea trimestru al acestui an, a declarat astazi analistul Apple Ming-Chi Kuo intr-o nota obținuta de MacRumors. Mai multe rapoarte au pus bazele celui de-al treilea trimestru al anului…

- Apple ar vrea ca la anul sa puna pe ceasurile Watch senzor de temperatura și lucreaza la un senzor care sa masoare glicemia, însa va trece mai mult timp pâna când acesta va fi disponibil pe noile produse, scrie Bloomberg. Presa a scris în ultimii ani ca Apple ar fi vrut sa puna…