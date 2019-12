"The Morning Show", un serial inspirat din universul emisiunilor matinale de televiziune, produs de Apple Inc., a primit luni trei nominalizari la Globurile de Aur, plasand astfel producatorul telefoanelor iPhone in cursa pentru castigarea primelor sale premii hollywoodiene majore, in calitate de actor emergent pe o piata tot mai aglomerata a platformelor de streaming video, informeaza Reuters.



Netflix Inc., pionier al productiilor video difuzate online, domina plutonul companiilor cu cele mai multe nominalizari in acest an, dupa ce a primit 17 nominalizari in categoriile de televiziune…