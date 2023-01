Stiri pe aceeasi tema

- FTX a contestat vineri afirmatiile Comisiei de Valori Mobiliare din Bahamas (SCB) conform carora autoritatea de reglementare a retinut 3,5 miliarde de dolari din activele platformei de criptomonede aflata in faliment, sustinand ca este vorba doar despre 296 de milioane de dolari, transmite Reuters.…

- Cand Comisia a confiscat activele digitale ale FTX in noiembrie, acestea valorau doar 296 de milioane de dolari, a spus FTX intr-un comunicat. FTX a cerut comisiei ”sa elimine orice confuzie” cu privire la activele pe care le detine si valoarea acestora. Autoritatea de reglementare a inceput in noiembrie…

- Mirae Asset Securities si Mirae Asset Capital vor investi 88,5 miliarde woni si, respectiv, 4,5 miliarde woni in compania de rachete si sateliti a lui Elon Musk, a spus persoana, refuzand sa fie identificate din cauza sensibilitatii problemei. Companiile sud-coreene au afirmat in documentele depuse…

- Republicanul a platit 750 de dolari in 2017, un milion de dolari in 2018 si 2019 si nimic in 2020, anul in care i-au crescut pierderile si in care a fost invins in alegerile prezidentiale de catre democratul Joe Biden. Aceste cifre – facute publice marti seara tarziu, in raportul unei Comisii parlamentare…

- Ross Gerber, presedinte si CEO la Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, a declarat pentru Reuters ca a fost contactat de un reprezentant al lui Musk pentru a oferi mai multe actiuni la acelasi pret, 54,20 de dolari, pe care Musk l-a platit in octombrie pentru a prelua compania. Jared Birchall,…

- Declaratia pentru autoritatile de reglementare, emisa duminica, nu dezvaluie termenii financiari ai acordului cu Trump Organisation, care administreaza hoteluri, terenuri de golf si alte proprietati imobiliare din intreaga lume. Proiectul Aida, o societate mixta cu Oman Tourism Development Company,…

- La acea vreme, Bankman-Fried le-a spus investitorilor ca este o rambursare partiala a banilor pe care i-a cheltuit cu cateva luni mai inainte pentru a cumpara o participatie detinuta de rivala Binance la FTX. Bankman-Fried si FTX nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters de a comenta aceasta problema.…

- Compania a raportat o pierdere pe actiune de 61 de centi, peste cea de 22 de centi asteptata de analisti, potrivit datelor firmei Refinitiv. Veniturile de 8,34 miliarde dolari sunt peste asteptarile analistilor, de8,12 miliarde de dolari Uber a raportat o pierdere neta de 1,2 miliarde de dolari pentru…