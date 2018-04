Apple a lansat un robot care recicleaza un iPhone in 18 secunde. Organizatiile de mediu sunt nemultumite

Stiri pe aceeasi tema

- Fanii smartphone-urilor create de Samsung vor aprecia cu siguranta ocuparea de catre Galaxy S9 si Galaxy S9 Plus a primelor locuri in clasamentul Consumer Reports. Sunt multe motive sa te arunci la achizitia unui Galaxy S9, chiar daca pretul nu este unul dintre cele mai accesibile. Daca aveai…

- Daca ai iPhone, probabil ca folosesti deblocarea cu sase, sau si mai rau, cu patru cifre. Ar trebui sa te gandesti de doua ori inainte sa faci asta, deoarece s-ar putea sa se intoarca impotriva ta. In America, politistii se intrec sa achizitioneze o tehnologie relativ ieftina - GrayKey - pentru…

- Samsung castiga bine de pe urma fiecarui iPhone X pe care il vinde Apple, dar lucrurile s-ar putea schimba incepand cu toamna viitoare. Din fericire pentru Samsung si din pacate pentru Apple, compania din Coreea de Sud este singurul furnizor de panouri OLED pentru iPhone X, telefonul de top…

- Jony Ive este omul care a realizat designul iPhone-ului tau. El este arhitectul tuturor telefoanelor, iPad-urilor si Mac-urilor de la Apple, scriu cei de la Playtech. In fiecare model de la Apple exista cel putin o mica parte din viziunea lui Jony Ive. Dar el nu este doar un tip obisnuit care…

- Apple a implementat recunoasterea faciala prin tehnologia Face ID. Aceasta recunoaste fata utilizatorului cu ajutorul unei camere speciale, True Depth Camera, care deblocheaza noul iPhone, scriu cei de la Playtech. True Depth Camera face fotografii 3D, asa ca nu poate fi pacalita de cele obisnuite,…

- Telefoanele Nokia lansate in ultimii doi ani au inceput sa se vanda foarte bine la nivel global, avand in vedere vanzarile centralizate de Counterpoint, scrie Playtech.ro. HMD Global a intrat in urma cu cativa ani in posesia brandului Nokia. La scurt timp dupa, a inceput sa lanseze o serie…

- Apple a raportat un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine terminale iPhone. In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record de 20,1 miliarde de dolari, depasindu-si precedentul…

- Departamentul de Justitie si Comisia pentru bursa si valori mobiliare din Statele Unite au inceput o ancheta pentru afla daca Apple a incalcat legislatia financiara dupa ce a incetinit functionarea iPhone-urilor mai vechi. In urma cu cateva saptamani, compania a recunoscut ca incetineste performantele…