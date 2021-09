Apple a lansat iOS 15 iOS 15 este disponibil pentru descarcare si instalare, incepand de luni seara, ora locala 20, aducand cu el un numar relativ mic de noutati si imbunatatiri. In fruntea listei stau noile Focus Modes, un fel de profiluri pe baza carora comportamentul telefonului poate fi schimbat in functie de activitatea desfasurata. Spre exemplu, in timpul serviciului, poate fi activat un mod care sa elimine notificarile ce pot distrage atentia si chiar sa afiseze pe ecranul principal doar aplicatiile necesare pentru job. Multe dintre aplicatiile Apple au primit update-uri mai mult sau mai putin importante. Apple… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

