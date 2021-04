Apple a lansat iOS 14.5

iOS 14.5 (impreuna cu corespondentul sau de iPad) au fost lansate luni seara si pot fi, de atunci, instalate pe device-urile mobile dezvoltate de Apple. Desi este doar un update intermediar, acesta aduce cateva noutati notabile. In primul rand, iOS 14.5 vine cu ceea ce Apple numeste App Tracking Transparency. In cadrul acestui nou sistem de protejare a intimitatii, utilizatorul va primi o notificare ce-l va intreba daca permite aplicatiilor sa-l urmareasca in afara propriilor servicii. Daca utilizatorul refuza urmarirea din partea unei aplicatii, aceasta nu va mai putea folosi identificatorul…