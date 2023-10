Apple a lansat două laptopuri MacBook Pro şi un iMac cu M3 Cea mai noua serie cipuri Apple, M3, M3 Pro si M3 Max, construita pe 3 nanometri, promite o performanta a procesorului cu 15% mai mare fata de M2, respectiv cu 30% mai mare fata de M1. Mai mult spor de performata va fi, insa, disponibil, pe partea grafica, unde Apple spune ca diferenta va fi de 2,5 ori fata de prima generatie de cipuri ale companiei. Primele care vor beneficia de noile cipuri sunt laptopurile MacBook Pro de 14 inch si 16 inch, compania renuntand la versiunea de 15 inch cu aceasta ocazie. Cele doua laptopuri pot avea oricare dintre cele trei versiuni ale cipurilor M3, pana la 128GB… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

