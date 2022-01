Apple a devenit prima companie americană cu o capitalizare de peste 3.000 de miliarde de dolari Apple Inc a devenit prima companie din SUA care a ajuns la o capitalizare de piata de 3.000 de miliarde de dolari, datorita increderii investitorilor ca producatorul de iPhone-uri va lansa in continuare cele mai bune produse, in conditiile in care exploreaza noi domenii, cum ar fi vehiculele autonome si conceptul metaverse. In prima zi de tranzactionare din 2022, actiunile firmei au atins nivelul record de 182,88 dolari. Cea mai valoroasa companie din lume este prima care ajunge la pragul de 3.000 de miliarde de dolari, investitorii pariind ca oamenii vor continua sa cumpere masiv produse iPhone-uri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

