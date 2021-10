Anterior, Apple a spus doar ca seafla in concurenta cu sistemul Android al Google pentru smartphone-uri si cu Microsoft Windows in cazul computerelor. Concurentii Apple au fost un subiect important intr-un proces antitrust de mare profil cu Epic Games de la inceputul acestui an, in care Apple a sustinut ca nu detine monopol, deoarece App Store a concurat cu alte platforme de jocuri care ofereau si jocul Fortnite, dezvoltat de Epic. App Store a exclus Epic din magazinul sau. La momentul respectiv, Apple nu a mentionat consolele de jocuri drept concurenti, in documentele depuse la SEC. In cele din…