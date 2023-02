Stiri pe aceeasi tema

Optzeci și șapte la suta dintre ucraineni se opun concesiunilor teritoriale, potrivit rezultatelor unui sondaj efectuat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev in perioada 14-22 februarie, noteaza The Kyiv Independent.

Formatia Apollon Limassol, antrenata de Bogdan Andone, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Akritas, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului Ciprului, potrivit news.ro.

Echipa PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, formatia Levadiakos, in etapa a XX-a a campionatului Greciei, scrie news.ro.

Empoli a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Internazionale Milano, in etapa a XIX-a a campionatului Italiei. Razvan Marin nu a evoluat la Empoli, el fiind suspendat pentru cumul de cartonase, anunța news.ro.

Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Panathinaikos, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Greciei.

Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Lamia, intr-un meci din etapa a 17-a a campionatului Greciei.

Formatia Arsenal a invins, sambata, in deplasare, scor 4-2, echipa Brighton&Hove Albion, in etapa a XVIII-a a campionatului Angliei.

- Marea majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene au convenit, in principiu, sa inghete miliarde de euro din fondurile de la bugetul UE alocate Ungariei dupa o reuniune a reprezentantilor permanenti ai statelor membre de la Bruxelles, au confirmat luni seara mai multi diplomati pentru dpa.…