Apocalipsa crypto? Piaţa criptomonedelor a pierdut 200 de miliarde de dolari Cei care urmaresc domeniul criptomonedelor au remarcat probabil picajul tot mai precipitat al acestora din ultima saptamana. Intr-o singura zi, 11 mai 2022 piata cripto a pierdut 200 de miliarde de dolari. Factorii sunt multipli si ii aflati mai jos. Intai avem pretul lui Bitcoin, care a scazut sub 26.000 de dolari, cel mai scazut nivel din ultimele 16 luni (de peste 2X mai mic versus ATH din 2021). Ether, a doua cea mai populara criptomoneda a scazut sub 2000 de dolari. Marea problema a fost picajul stablecoin-ului terraUSD, iar odata cu el a picat si moneda asociata Luna, care a pierdut 98%… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin, care reprezinta aproape 40% din piata cripto, a atins marti un minim al ultimelor 10 luni, inainte de a reveni la 31.450 de dolari pe unitate, la doar sase zile dupa ce ajunsele la 40.000 de dolari. Bitcoin este cu peste 54% sub maximul record 69.000 USD atins pe 10 noiembrie anul trecut. Preturile…

- Valoarea Bitcoin a coborat sub 34.000 de dolari si a ajuns la jumatate fata de valoarea record atinsa in noiembrie anul trecut, informeaza BBC , care citeaza bursa de criptomonede Coinbase. Scaderea valorii celei mai importante criptomonede vine in contextul in care piețele bursiere din intreaga lume…

- Piața criptomonedelor a avut o alta saptamana fluctuanta, Ethereum scazand sub 3.000 de dolari, iar Bitcoin atingand un minim pe mai multe luni de 37.700 de dolari. Acțiunile au suferit, de asemenea, o vanzare brusca, in mare parte din cauza ingrijorarii investitorilor cu privire la o potențiala…

- Actiunile companiei de video streaming Netflix scadeau cu 36% miercuri, la 18:00, ora Romaniei, adica la o ora si jumatate de la inceputul sedintei de tranzactionare de pe Wall Street. Valoarea de piata a scazut astfel cu circa 50 de miliarde de dolari, noteaza zf.ro, care citeaza Yahoo Finance.…

- Pe masura ce un prim trimestru sumbru se apropie de sfarșit, criptomonedele par sa caștige teren, in condițiile in care piața a depașit bariera de 2.000 de miliarde de dolari și se dovedește surprinzator de rezistenta in mijlocul haosului global, scrie Re

- Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de mai bine de doua saptamani, iar ambele contracte de referinta au variat in ultimele 30 de zile in cel mai mare interval de minim si maxim de la jumatatea anului 2020. Pretul petrolului Brent sa fluctuat intr-un interval de 6 dolari, intre 97,55 dolari…

- Prețurile petrolului au continuat sa creasca miercuri, cu un Brent peste 110 de dolari pe baril pentru prima data din 2014, impins de razboiul din Ucraina și de temerile pentru aprovizionarea globala. Piețele financiare se tem ca Rusia iși va reduce drastic exporturile de țiței. petrol, cotații, Ucraina,…

- Pretul titeiului Brent a scazut cu 0,3%, la 91,80 dolari pe baril, dupa ce a atins marti 99,50 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins din septembrie 2014. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, au scazut cu 11 centi, sau 0,1%, la 92,20…