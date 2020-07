Radu Mazare, condamnat cu executare, intr-un alt dosar, in prima instanta. S-a stabilit primul termen in apel

Primul termen in judecarea apelului a fost fixat pentru data de 21 septembrie, de la ora 9.00. Fostul edil se afla inchis in penitenciar, in executarea pedepsei definitive pe care a… [citeste mai departe]