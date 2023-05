Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia este prima aplicatie mobila oficiala pentru ChatGPT, un program software care a castigat rapid peste 100 de milioane de utilizatori dupa ce a fost lansat anul trecut si a fortat industria tehnologiei sa se adapteze rapid si sa investeasca in aplicatiile de inteligenta artificiala de ultima…

- Asa cum promitea in urma cu o luna, Microsoft a lansat Phone Link, o aplicatie care aduce pe PC un nivel basic de integrarea cu cele mai importante functii de comunicare de pe iPhone. PC-urile conectate la iPhone prin Bluetooth pot folosi Phone Link pentru a raspunde la apeluri si mesaje, dar si pentru…

- Luna trecuta, compania a inceput lansarea publica a chatbotului Bard, pentru a ajunge din urma Microsoft. Lansarea ChatGPT, un chatbot al startupului OpenAI, sustinut de Microsoft, a provocat anul trecut o cursa in sectorul tehnologiei pentru a aduce inteligenta artificiala la dispozitia utilizatorilor.…

- ”Momentul iPhone al AI a inceput”, a spus Huang in discursul virtual de la GTC, conferinta anuala a companiei pentru dezvoltatorii de software, referindu-se la modul in care smartphone-ul Apple a stabilit un nou standard pentru dispozitivele portabile. Huang a spus ca Nvidia lucreaza si cu Microsoft…

- WhatsApp a lansat o noua funcție, insa doar pentru iPhone. Aplicația poate acum sa extraga textul conținut intr-o imagine partajata in chat. Noutatea vine doar pentru utilizatorii iOS și nu va ajunge și pe Android. Unii utilizatori de WhatsApp cu iPhone au primit deja noua funcție odata cu actualizarea…

- Apple a amanat aprobarea unei actualizari a unei aplicatii de email cu instrumente bazate pe inteligenta artificiala, din cauza temerilor ca ar putea genera continut inadecvat pentru copii, a scris joi Wall Street Journal, citand comunicarile dintre producatorul de iPhone si dezvoltatorul de aplicatii,…

- Actualizarea Windows 11, cea mai recenta efectuata pentru produsele Microsoft din aceasta luna, arata modul in care producatorul de software din Redmond, Washington, avanseaza in privinta AI, in ciuda atentiei recente atrase asupra tehnologiei sale. Sistemul de operare Microsoft va include noul Bing…

- Honor Magic Vs a fost lansat pentru prima data in China in noiembrie. Acum, compania aduce dispozitivul pe o serie de piete din strainatate, inclusiv Marea Britanie, Germania si tari din America Latina. Acesta marcheaza ambitia companiei chineze de a se extinde in cea mai recenta tehnologie de smartphone…