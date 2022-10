Aplicația Whatsapp și-a revenit după aproape două ore Aplicatia de mesagerie Whatsapp a devenit nefunctionala, marti, in jurul orei 10.00, problema tehnica fiind semnalata nu doar in Romania. Și-a revenit abia la ora 12.00 Aplicația de mesagerie a fost nefuncționala timp de doua ore in țara noastra. Se pare ca problemele au fost rezolvate rapid, deși nu se știe inca exact care au dificultațile tehnice cu care s-a confruntat Whatsapp. Problemele Whatsapp au aparut inițial in Italia și au afectat apoi și țara noastra. Nu exista nicio reacție oficiala din partea companiei, drept pentru care nu se știe care este motivul și nici cat va dura pana cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

