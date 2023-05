Aplicația TikTok, restricționată în România. Cine este vizat? Ministrul Sebastian Burduja a precizat ca se are in vedere restricționarea instalarii aplicației pe telefoane și device-urile IT ce permit comunicarea prin aplicații, deoarece acestea conțin informații care aparțin statul roman.Ministrul a subliniat, la un post TV, faptul ca nu se poate pune problema de a interzice la nivelul cetațeanului de rand descarcarea unei aplicații și ca se va desfașura un proces de informare a romanilor cu privire la eventualele riscuri la care se supun, dar totul depinde de decizia care se va lua saptamana viitoare.Autoritațile urmeaza sa analizeze acordul de prelucrare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

