Stiri pe aceeasi tema

- ''Knock at the cabin'', o pelicula in regia lui M. Night Shyamalan, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, detronand pentru prima data dupa sapte saptamani ''Avatar: The Way of Water'', realizat de James Cameron.''Knock at the cabin'' a obtinut incasari de 14,2 milioane de…

- Dupa numarul armelor, diversitatea lor, industriile care deservesc sistemul militar, stabilitatea financiara, organizarea și bugetul, Statele Unite ale Americii conduc detașat clasamentul celor mai puternice armate din lume in 2023. Rusia iși pastreaza locul al doilea, urmata de China cu cei mai mulți…

- Cu toate ca au trecut doar cateva zile de la premiera celui de-al doilea sezon, a facut furori in randul abonaților de la noi din țara ai platformei de streaming. Serialul Netflix care i-a cucerit pe romani spune o poveste facinanta, din care nu lipsesc umorul, drama și nici suspansul. Producția a urcat…

- Elit, una dintre cele mai importante companii de pe piața de produse din carne și mezeluri din Romania, a ajuns, in 20 de ani de activitate, in topul angajatorilor din țara, cu peste 2.000 de profesioniști care, cu pasiune și grija pentru consumatori și clienți, contribuie zi de zi la crearea celebrului…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a interzis vanzarea de echipamente de comunicatii fabricate de mari companii de tehnologie chineze, invocand temeri legate de securitatea nationala, anunța Rador Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vidas MET, cel mai mare producator de confecții metalice din Prahova, vine in intampinarea clienților sai cu o gama variata de produse ce au aplicații de larga utilitate in diverse industrii. Scopul sau este de a indeplini cerințele partenerilor spre deplina lor satisfacție, oferind, la timp, produse…

- Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a tarifelor de 62,64% in octombrie 2022 fata de octombrie 2021, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…