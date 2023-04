Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de fermieri din judetul Botosani vor participa, saptamana viitoare, la un protest impotriva ‘deciziilor autoritatilor europene privind liberalizarea comertului cu produse agricole si agroalimentare din Ucraina’. Actiunea va avea loc pe 7 aprilie in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca,…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 3,32 dolari, sau cu 4,1%, pana la 77,45 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 3,47 dolari, sau cu 4,6%, pana la 71,33 dolari. Au fost cele mai reduse niveluri atinse la inchiderea tranzactiilor…

- Legumele de sezon au aparut deja pe tarabele din piața, insa prețurile exorbitante ii țin departe pe mulți clienți. Costurile pentru o porție pentru intreaga familie depașesc cateva zeci de lei și e posibil sa creasca și mai mult in zilele care urmeaza.

- CEO-ul Dataligence, Milan Rocek, a declarat ca cererea a culminat la sfarsitul anului 2021, oferta de apartamente fiind limitata, dar inceputul invaziei ruse in Ucraina, in februarie 2022, a adus o schimbare brusca. ”Preturile mai mari ale energiei, o accelerare a inflatiei, toate acestea au schimbat…

- Pretul ingrasamintelor pe baza de azot a scazut spectaculos in ultima perioada pe fondul ieftinirii gazelor naturale. In piata, cererea ramane moderata, in conditiile in care oferta este mare la nivel international, existand stocuri ridicate. Dupa un an 2022 extrem de dificil, pornind de la preturile…

- Prețurile locuințelor din Romania au inceput sa creasca dupa cutremurul din Turcia. Apartamentele in blocurile construite in ultimul deceniu ajung sa fie mai scumpe chiar și cu 20% fața de cele construite inainte de 1997.

- Prețurile angro ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai scazut nivel de cand Rusia a invadat Ucraina, ceea ce le-a dus la un nivel record anul trecut. O iarna blanda a permis țarilor sa utilizeze mai puțin gaz din stocurile care au fost acumulate in așteptarea reducerilor de aprovizionare…

- Prețurile en-gros ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai redus nivel de la inceputul razboiului din Ucraina, ieftinirile continuand in condițiile in care iarna relativ calda a conservat stocurile, transmite AFP. Contractul „TTF” de pe piața olandeza, de referința pe piața europeana,…