Apicultorii, șocați de-a dreptul: Șerpii au ajuns până și în stupină Șerpii s-au inmulțit așa de mult in ultima vreme, ca se gasesc peste tot: pe strada, pe sub mașini, pe camp, ba chiar și in automatul de cafea de-au bagat spaima in oameni. Un apicultor s-a trezit cu un ditamai exemplarul de vreo doi metri intr-un canal de langa stupina, probabil poftea și el la miere. Postarea a fost facuta pe un grup de Facebook de un apicultor cunoscut din Mehedinți, iar in poza se vad mai mulți șerpi, printre care se afla și unul de doi metri. „Șarpele rau sau șarpele de sadina, ajunge pana la 2 metri, dar la mine in zona sunt și mai mari….(…) Acesta din foto are peste 2… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

