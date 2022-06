Apicultorii ar putea primi terenuri pentru stupine de la ADS Agenția Domeniilor Statului (ADS) vrea sa atribuie direct fiecarui apicultor o suprafața din terenurile neproductive agricol, aflate in administrarea agenției, pentru amplasarea stupinelor. In acest sens, directorul general ADS, George Sava, a avut o intalnire cu Asociația Crescatorilor de Albine din Romania. Unul dintre punctele cele mai importante discutate a fost necesitatea creerii unui cadru legislativ care sa permita acordarea acestor apicultori de terenuri neproductive din punct de vedere agricol din portofoliul ADS de pana in 5.000 mp prin incredințare directa, pentru amplasarea stupinelor.… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Virusul variolei maimuței a fost diagnosticat și in țara noastra. Avem deja primele doua cazuri confirmate cu testele de laborator. Primul caz a fost confirmat ieri. Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani din București. Potrivit Ministerului Sanatații, boala debutase in urma cu patru…

- Directorul general al Agenției Domeniilor Statului, George Sava, a discutat joi cu președintele Asociației Crescatorilor de Bovine de Carne din Romania, fermierul Dumitru Grigorean și cu Mary Pana, președinta Asociației Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania. Subiectul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune ca profesorii debutanti sa fie platiti la nivelul salariului mediu pe economie, pentru ca nivelul de pornire in cariera sa fie motivant. „Desi am sustinut si sustin in continuare punctual obligatia de plata a diferentelor salariale, o anumita parte a fost…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala reamintește contribuabililor ca termenul pentru depunerea Declaratiei Unice (DU) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular 212) este data de 25 mai 2022, inclusiv, potrivit unui comunicat de presa. Declarația…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) analizeaza posibilitatea acordarii unei subventii in vederea achizitiei de samanta certificata pentru infiintarea culturilor de cartof de consum, a afirmat ministrul Adrian Chesnoiu, la o intalnire cu reprezentantii cultivatorilor de cartofi din Romania.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca numarul elevilor ucraineni audienti in scolile din Romania, pe curriculum romanesc, va fi de 1.140 la inceputul saptamanii viitoare, dintr-un total de aproape 34.000 de minori ajunsi in tara noastra in urma conflictului armat din Ucraina. ”Din cei aproape…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a informat sambata ca Ministerul Afacerilor Interne a aplicat amenzi de cateva milioane de lei, dupa verificari la peste 5.000 de benzinarii, in contextul cresterii nejustificate a pretului carburantilor. „Am vazut cu totii acele imagini cu portbagaje…