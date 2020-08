APIA si Garda de Mediu, cu ochii pe fermierii vasluieni AVERTIZARE… Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) ii avertizeaza pe fermierii vasluieni ca este interzisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum si a vegetatiei pajistilor permanente. Pentru a stopa acest fenomen de incendiere a resturilor vegetale, institutia va desfasura, alaturi de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si Articolul APIA si Garda de Mediu, cu ochii pe fermierii vasluieni apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

