​APIA – servicii de mentenanță de urgență a sistemului IT APIA a contractat in regim de urgența extrema servicii de mentenanța a sistemului IT destinat plații subvențiilor catre fermieri de la Siveco Romania, companie cu care se judeca in prezent tocmai pentru excluderea acestei firme de la o licitație de peste 21,2 milioane euro aferenta dezvoltarii acestui sistem IT. Urgența extrema, invocata de APIA pentru atribuirea acestui contract de peste 5,1 milioane lei pentru o perioada de 6 luni, este determinata de pericolul iminent de compromitere a datelor stocate in bazele de date. Situația ar face imposibila continuarea dezvoltarii sistemului IT, iar… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol: jurnaluldeilfov.ro

