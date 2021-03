APIA: Rentierii agricoli pot obţine viza aferentă anului 2020 până pe 31 august 2021 Rentierii agricoli pot depune, incepand de luni, declaratiile de vizare a cererilor si a documentelor justificative prin mijloace electronice, posta sau curier pentru obtinerea sumei de bani reprezentand renta viagera agricola aferenta anului 2020, informeaza luni Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). "In contextul actual privind epidemia de Coronavirus pe teritoriul Romaniei, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 01.03 - 31.08.2021, pentru obtinerea sumei de bani reprezentand renta viagera agricola aferenta anului 2020, Centrele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

