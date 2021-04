Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca primeste cereri de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente trimestrului intai al acestui an, potrivit unui comunicat…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, aduce la cunoștința opiniei publice ca a inceput sa efectueze plațile aferente ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile de motorina utilizate in perioadele 01.07-30.09.2020 (trimestrul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a inceput sa efectueze platile aferente ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura in perioadele 1 iulie - 30 septembrie 2020 (trimestrul III) si 1 octombrie - 31 decembrie 2020 (trimestrul IV).

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) continua campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2021. Astfel, in perioada 1 martie – 26 martie 2021, s-au primit un numar de 255.776 cereri pentru o suprafata de 1.259.492,95 hectare, se arata in comunicatul APIA. “Intrucat…

- “APIA informeaza potentialii beneficiari ca se primesc cereri de plata aferente anului 2021 pentru schema de ajutor de stat aferenta masurii 8, submasura 8.1 , din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020”, se arata in comunicatul transmis de APIA. Valoarea maxima a sprijinului public…

- Fermierii pot depune in perioada 8 - 21 februarie cererile de plata pentru Masura 14 "Bunastarea animalelor" - pachetul a. - plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachetul b. - plati in favoarea bunastarii pasarilor din cadrul PNDR 2014 - 2020, a anuntat luni Agentia de Plati si Interventie pentru…

