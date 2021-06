APIA primeste cereri de inscriere in programul pentru sustinerea productiei de legume

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura – APIA – iși reia de maine, marți – 22 iunie, activitatea. Dupa zilele libere, funcționarii se intorc la centrele locale unde vor incepe sa primeasca primele cereri pentru ajutoarele de minimis nou aprobate de Guvern și publicate in Monitorul Oficial.…

- Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de 2.000 de euro/cultura/1.000 metri patrati, plafonul maxim alocat pentru noua schema de sprijin fiind de 150 de milioane de lei (30,785 milioane de euro), potrivit unei Hotarari aprobate miercuri de Executiv pentru sustinerea productiei…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la data de 31 mai 2021, primește Cereri de intenție pentru accesarea Programului National Apicol (PNA) depuse de catre formele asociative apicole legal constituite care solicita sprijin pentru masura A “Asistența tehnica pentru…

- Beneficiarii schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor" pot transmite cererile de sprijin, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa transmis, joi, AGERPRES. Potrivit sursei citate, solicitarile…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca in acest an legumicultorii vor primi un ajutor de 2.000 de euro. Acest program care inlocuiește practic „Tomata” și se acorda pentru mai multe legume, plafonul total alocat fiind de 150 de milioane de lei. Legumicultorii…

- Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) ii informeaza pe buzoieni ca se primesc cereri de plata aferente anului 2021 pentru Schema de ajutor de stat ,,Sprijin pentru prima impadurire și crearea de suprafețe impadurite” aferenta Masurii 8, Submasura 8.1 ,,Impaduriri și crearea de suprafețe…