Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca in data de 16 mai s-a incheiat Campania de depunere fara penalitati a Cererilor unice de plata, in perioada 01 martie – 16 mai 2022 fiind depuse la nivel național un numar de 778.552 cereri unice de plata pentru o suprafata de 9.902.113…

- Comisia Europeana a aprobat, marti, o schema romaneasca in valoare de 91 milioane de euro (453 milioane de lei) pentru a sprijini crescatorii de bovine, porcine si pasari in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Schema a fost aprobata in temeiul…

- Aproape 1,3 milioane de lei vor ajunge la beneficiarii care au accesat schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat. Plata ajutorului de stat se refera la solicitarile efectuate prin cererile de plata…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) incearca sa gaseasca soluții pentru funcționarea in continuare a fabricii de zahar de la Ludus, dupa ce grupul Tereos a anunțat ca o inchide. “Intentia noastra este de a mentine integritatea fizica a fabricii de la Ludus in vederea continuarii activitatii…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna ianuarie 2022”, anunta APIA. Suma autorizata la plata in valoare…

- Guvernul a aprobat miercuri o hotarare prin care fermierii romani vor primi de la bugetul de stat 1.200 de lei in acest an pentru fiecare scroafa din rasa Bazna si Mangalita. Pentru anul 2022, este alocata suma de 640.000 lei, care se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat luni ca a fost autorizata la plata suma totala de 7.261.891,19 lei pentru ameliorarea raselor de animale. „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca a fost autorizata…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca a fost autorizata la plata suma totala de 7.261.891,19 lei pentru ameliorarea raselor de animale. Suma se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR),…