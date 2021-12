Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va demara joi, 2 decembrie 2021, autorizarea platilor finale, ca diferenta intre cuantumul calculat si cuantumul acordat in avans pentru anul de cerere 2021, anunța g4media . Pe 29 noiembrie, APIA a anuntat ca a finalizat platile in avans pentru…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a declarat, joi, dupa ce Guvernul Nicolae Ciuca a fost investit ca a votat pentru un Guvern al investițiilor in economia naționala și grija maxima pentru toți romanii! „La un an de la alegerile parlamentare, de astazi, PSD va face parte din Guvernul Romaniei,…

- Zilele acestea, intrebarea daca pot romanii care s-au vaccinat anti-Covid in strainatate sa faca doza a treia in Romania, insoțita de intrebarea cum iși pot scoate aceștia certificatul verde Covid, a fost adresata frecvent. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca acești romani…

- Economie APIA Teleorman / 93,24% din totalul fermierilor eligibili au fost autorizați la plata noiembrie 8, 2021 10:27 APIA Teleorman a autorizat la plata 13.256 fermieri, din totalul de 14.217 eligibili pentru plata avansului in cadrul Campaniei 2021, ceea ce inseamna un procent de 93,24%, iar suma…

- Aproximativ 2,55 milioane de tone de hrana se arunca in fiecare an in Romania, cea mai mare pondere fiind de mancare gatita, fructe si legume, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Aurel Simion, secretar de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "Desi…

- “Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca astazi 18 octombrie 2021, incepand cu ora 00:01, a autorizat la plata in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2021 un numar de 39.623 fermieri, cu o suma totala de 160.995.060,92 euro”, anunta APIA. Agentia de Plati si…

- A treia doza de vaccin anti-Covid nu prelungește valabilitatea certificatului digital . Acesta este valid doar pana in iunie 2022, susține Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. In funcție de evoluția pandemiei, in 2022 vor fi cautate noi alternative la nivel European, a precizat Baciu,…

- “Pentru ca acest sector sa poata sa-si atinga potentialul de dezvoltare, este nevoie de o colaborare a tuturor partilor implicate – producatori, procesatori, retail, organisme de certificare, ministere de resort – in vederea desenarii unei Strategii de tara cu privire la schemele de calitate pentru…