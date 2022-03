APIA avertizează: Fermierii care ard miriștile riscă să le fie reduse plăţile sau să fie excluşi de la plată din schemele de sprijin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta ca este interzisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil. Nerespectarea de catre fermieri a normelor privind ecoconditionalitatea conduce la reducerea platilor sau excluderea de la plata a uneia sau a mai multor scheme de sprijin. ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza […] The post APIA avertizeaza: Fermierii care ard miriștile risca sa le fie reduse platile sau sa fie exclusi de la plata din schemele de sprijin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

