Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a lansat in Gaza, in aceasta dimineața, cea mai ampla oprațiune militara de la inceputul saptamanii. La operatiune au participat 160 de avioane si 40 de tancuri, iar raidurile au vizat in special reteaua de tuneluri de sub Gaza ale militantilor din miscarea Hamas. Bombardamente au…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis noi recomandari adresate cetațenilor romani in contextul evoluției situației de securitate din Israel și Fașia Gaza, unde peste 1000 de rachete trase asupra unor tinte din Israel de militantii Hamas au primit un raspuns pe masura. Pe fondul deteriorarii…

- Potrivit Kremlinului, Putin si Erdogan „si-au exprimat ingrijorarea profunda fata de luptele care continua si fata de cresterea numarului de morti si de raniti”.Presedintia rusa a precizat astfel ca cei doi lideri au facut apel „la partile implicate sa detensioneze situatia”, in contextul in care Putin…

- Potrivit Kremlinului, Putin si Erdogan „si-au exprimat ingrijorarea profunda fata de luptele care continua si fata de cresterea numarului de morti si de raniti”.Presedintia rusa a precizat astfel ca cei doi lideri au facut apel „la partile implicate sa detensioneze situatia”, in contextul in care Putin…

- Metropola israeliana Tel Aviv a fost tinta, marti seara, a unui atac masiv cu rachete lansate din Fasia Gaza, dupa ce armata israeliana a distrus o cladire cu 13 etaje, turnul Hanadi, considerata un fief al mișcarii Hamas. Premierul israelian, care a promis o riposta dura, și-a avertizat concetațenii…

- Escaladarea militara dintre Hamas și Israel continua miercuri dimineața cu noi lovituri israeliene asupra Fașiei Gaza, dupa o ploaie de rachete lansate de mișcarea islamista catre mai multe orașe israeliene, inclusiv metropola Tel Aviv. In total, peste 1.000 de rachete au fost lansate de grupurile armate…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Irak, in prima vizita a unui suveran pontif in aceasta țara și in prima sa vizita internaționala de la inceputul pandemiei de coronavirus. Din cauza coronavirusului, dar și din cauza temerilor legate de securitate, aceasta vizita reprezinta cea mai „periculoasa” calatorie…

- ​Papa Francisc a declarat ca îsi mentine vizita în Irak, în perioada 5-8 martie, în pofida tirurilor de rachete care au lovit miercuri o baza americana din vestul tarii, provocând moartea unei persoane, relateaza AFP si Reuters. "Voi merge în Irak în…