Administrația Bazinala de Apa Banat a avut prevazut in programul de investiții din anul 2021, pentru județul Timiș, lucrari importante cu finanțare din surse proprii ale Administrației Bazinale de Apa Banat și fonduri de la bugetul de stat. De asemenea, sunt mai multe proiecte susținute din fonduri europene. Una dintre lucrari este ”Amenajare rau Bega ... The post Apele Romane Banat au realizat in 2021 investiții de zeci de milioane de lei in Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .