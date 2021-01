Apel umanitar urgent: Tudor, un copil de 9 ani, are nevoie de ajutor ! (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Competiția Naționala Arduino, adresata elevilor pasionați de robotica, organizata de ADFABER, și-a desemnat caștigatorii. Premiul I a fost acordat proiectului “Smart House-Pandemic Edition” realizat de echipajul format din Bogdan Marcuș și David Szilagyi, profesor coordonator Rodica Moise, de la Liceul…

- Apel umanitar. Povestea unui copil care iși dorește sa devina om mare și poate face asta doar cu ajutorul nostru! Ma numesc Victoria Maria Tordai, nu am doi ani, dar am o boala foarte grava! Ma ajutați sa cresc mare? Salut, noi suntem familia Tordai, Andrei, Liana și eu, Victoria Maria, mezina familiei.…

- Apel umanitar pentru Toncu Calistru Ionut Alfred care si a pierdut sotia dupa ce a adus pe lume al doilea baietel al familiei. Tatal disperat cauta acum sa transfere bebelusul la un spital dupa ce micutul "a dezvoltat probleme".Liga Militarilor Profesionisti face apel pentru mobilizare generala pentru…

- In perioada 23-27 noiembrie elevi și profesori de la Liceului Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare au participat la o reuniune in cadrul proiectului Erasmus + „Better Professional Life”. Data fiind situația pandemica din intreaga lume s-a optat pentru realizarea unei mobilitați virtuale, acesta…

- Aylin Ștefania Istrate, un ingeraș de doar 5 anișori, a … Post-ul Apel umanitar pentru o prințesa! Aylin are nevoie, urgent, de sange și de sprijin financiar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Proaspat uns consilier local din partea PSD, directorul Liceului Tehnologic Iuliu Maniu din Carei, prof. Adrian Micovschi, face dovada obedienței fața de conducerea UDMR a municipiului. Acesta uita ca școala pe care o conduce este o instituție de stat și comunicatele de presa nu se trimit doar paginilor…

- Un copil de 6 ani din municipiul Radauți a fost victima unui accident rutier petrecut luni seara, in comuna Satu Mare. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 18.15, in timp ce un barbat de 44 de ani, din localitate, conducea un autoturism pe DJ 178B, prin comuna. La un moment dat, in fața mașinii ...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca, in ceea ce priveste carantina unei localitati, in acest moment se merge pe criteriul de sase infectari la o mie de locuitori, conform ordinului emis de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. "Cand introducem o carantina nu vreau sa mergem…