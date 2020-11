Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean german in varsta de 42 de ani ajuns in cartierul Doman din Resita a sunat la 112 pentru a spune ca nu stie unde se afla. Jandarmii l-au gasit infrigurat in curtea unei biserici.

- Un barbat din Germania in varsta de 42 de ani a ajuns in Reșița, județul Caraș-Severin, și a sunat la 112 si a spus ca nu stie unde se afla, dupa ce s-a ratacit, potrivit Digi 24.„Nu știu unde sunt. Am plecat din Germania și nu știu unde am ajuns”, a spus cetațeanul german care a sunat la 112, dupa…

- Un cetațean german in varsta de 42 de ani a ajuns in cartierul Doman, din Reșița, județul Caraș-Severin, insa s-a ratacit și a sunat la 112 pentru a spune ca nu știe unde se afla. Jandarmii l-au gasit infrigurat in curtea bisericii. „Nu știu unde sunt. Am plecat din Germania și nu știu unde…

- Suporterii echipei CSM Reșița au aruncat pe stadionul echipei favorite materiale pirotehnice. Ei se aflau in liziera unei paduri din apropiere și au provocat incidente in startul partidei de fotbal CSM Reșița - „U" Cluj. Jandarmii au intervenit și au dus la sediul inspectoratului mai multe persoane,…

- CARAS-SEVERIN – Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Romeo Dunca, a declarat la scena deschisa ca „transportul in comun trebuie sa devina important in Caras-Severin. Refacerea infrastructurii si achiziționarea pe fonduri europene de autobuze noi și performante trebuie sa fie o prioritate…

- Jandarmii din Caraș-Severin au fost chemați in cartierul Govandari din Reșița, deoarece patru tineri consumau alcool și nu purtau masca de protectie. Jandarmii au gasit printre ei un urmarit național pentru...

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica la pranz in judetul Caras-Severin, pe calea ferata carea leaga Resita de Caransebes. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, dar pagubele materiale sunt insemnate.

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica la pranz in judetul Caras-Severin, pe calea ferata carea leaga Resita de Caransebes. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, dar pagubele materiale sunt insemnate.