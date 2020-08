Apel pentru împiedicarea apariţiei ”generaţiei COVID”! ”Nu putem sta si permite ca acesti tineri sa fie privati de educatie si de o posibila sansa de succes in viata”. Aceasta se mentioneaza in scrisoarea semnata de 275 de fosti lideri mondiali, economisti si specialisti in educatie. Fosti lideri ai lumii au facut apel la o actiune globala urgenta pentru a impiedica aparitia unei ”generatii COVID” din cauza pandemiei, cu milioane de copii privati de educatie si obligati sa munceasca si sa se casatoreasca, potrivit Reuters. Acestia au cerut ca, pe masura ce masurile de izolare sunt ridicate, guvernele sa investeasca in programe de recuperare pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

