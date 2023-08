Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de transfuzie sanguina au fost deschise in 24 de judete și in Bucuresti, pentru ca cetatenii sa poata veni in sprijinul victimelor exploziei de la Crevedia. Printre centrele deschise a fost cel de la Timișoara, unde donatorii au facut coada.

- Directoarea Centrului de Transfuzie București, Doina Gosa, a menționat ca victimele au nevoie de trombocite și plasma, astfel ca le-a cerut celor care au mai donat sa revina la aceasta unitate medicala. Un mort și 58 de raniți este bilanțul celor trei deflagrații de aseara, care au avut loc la o stație…

- Mai multe centre de transfuzie sanguina din țara, inclusiv cel din Bacau, și-au deschis porțile duminica, 27 august, in regim de urgența, pentru a fi alaturi de cei raniți in incidentul de la Crevedia. Donatorii sunt așteptați de urgența sa doneze la urmatoarele centre de transfuzie sanguina: Bacau:…

- Mai multe centre de transfuzie sanguina din țara iși deschid porțile duminica, 27 august, in regim de urgența, pentru a fi alaturi de cei raniți in incidentul de la Crevedia. Donatorii sunt așteptați de urgența sa doneze duminica la centrul de transfuzie din Buzau, intre orele 07.30-13.30. De maine,…

- Durere mare dupa iadul de la Crevedia! Victimele exploziilor, internate la spitalele din București, au nevoie urgenta de sange. Totodata, o unitate spitaliceasca a cerut de albumina. Autoritațile fac apel la oameni pentru a merge sa doneze in centrele de transfuzie, pentru a fi aproape de semenii lor. …

- La momentul raportarii ora 2:00 , 54 persoane sunt internate in diverse sectii ale unitatilor sanitare, 10 dintre acestea fiind intubate.Mai multe centre de transfuzie sanguina din tara isi deschid portile astazi, 27 august, in regim de urgenta, pentru a fi alaturi de cei raniti in incidentul de la…

- Mai multe centre de transfuzie sanguina din țara iși deschid porțile astazi, 27 august, in regim de urgența, pentru a fi alaturi de cei raniți in incidentul de la Crevedia. Donatorii sunt așteptați de urgența sa doneze la urmatoarele centre de transfuzie sanguina: ????????????????̆????: ????????:????????…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) infiinteaza o linie telefonica speciala pentru persoanele care cauta informatii despre victimele exploziilor produse la o statie GPL din Crevedia. De asemenea, directoarea Centrului de Transfuzie Sanguina București, Doina Goșa, face apel catre oameni sa mearga duminica…