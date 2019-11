Stiri pe aceeasi tema

- Este stare de alerta in județul Timiș, acolo unde un barbat a susținut ca a vazut un camion frigorific in care se afla oameni morți. Politistii timiseni cauta autorul unui apel telefonic la numarul 112 care a anuntat ca pe autostrada Arad - Timisoara se afla un astfel de autotren, in care sunt sapte-opt…

- Un moldovean de 36 de ani, dat disparut de aproape o luna, este cautat de oamenii legii din Marea Britanie. Potrivit Politiei din Northampton, barbatul se numeste Evgheni Grigoriev. Ultima data, acesta a luat legatura cu un prieten din Northampton la inceputul acestei luni.

- Astazi, in intervalul orar 16:30-18:30, pe raza municipiului Ploiești, a avut loc o ampla acțiune in care au fost angrenați un numar de 223 de polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, dar și 41 de jandarmi. Activitatea a fost desfașurata atat in zona intrarilor/ieșirilor din…

- Trei persoane au fost ranite miercuri dimineața, dupa ce un camion oprit pe banda de urgența a autostrazii A1 Deva-Nadlac, in zona localitații Manaștiur, județul Timiș, a fost lovit de un alt camion. Ulterior, alte patru mașini din coloana s-au ciocnit.

- Astazi, 25 septembrie, Direcția de Investigații Criminale a Inspectoratului General al Poliției Romane, impreuna cu polițiști ai unitaților teritoriale de poliție, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.C., a desfașurat o acțiune, in București și in 9 județe, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat…

- Circulația pe un drum din județul Timiș a fost blocata, dupa ce un camion plin cu mixtura asfaltica s-a rasturnat . Munca echipelor de intervenție a fost dificila, din cauza incarcaturii care s-a impraștiate pe șosea. Șoferii au avut ca varianta ocolitoare ... The post Circulație blocata in Timiș, dupa…