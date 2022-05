Apel cutremurător al ucrainenilor din Azovstal - CINE sunt „Apărătorii Mariupol”. Imaginile dure ale războiului Luptatorii cer lumii intregi sa-și arate „umanitatea” și sa salveze raniții, care „nu mai sunt combatanți”, intr-un mesaj pe Telegram.„Solicitam evacuarea imediata a militarilor raniți in teritoriile controlate de Ucraina. Intreaga lume civilizata trebuie sa vada condițiile in care se afla aparatorii raniți, infirmi ai lui Mariupol și sa acționeze!”, au mai spus luptatorii.Intr-un scurt clip video din subsolurile in care sunt blocați se aud bombardamentele rușilor și se vad incendiile provocate la primul și al doilea etaj din uzina.The first and second floors of the " #Azovstal " plant are on… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Atat guvernul ucrainean, cat și autoproclamata Republica Populara Donețk au declarat ca 50 de persoane au fost evacuate sambata de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, scrie CNN. Șeful biroului președintelui Ucrainei, Andriy Yermak, a declarat pe Telegram ca „evacuarea oamenilor din…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a anunțat „eliberarea” localitații Svitlychne din regiunea Luhansk din estul Ucrainei in ultima actualizare facuta de pe front. Doar ca, in realitate, acest sat se afla sub control pro-rușilor din autointitulata „Republica Populara din Luhansk” inca din 2014 cand a inceput…

- "Douazeci de civili, femei si copii (...) au fost transferati spre un loc convenit si speram ca vor fi evacuati la Zaporojie, in teritoriul controlat de Ucraina", a declarat Sviatoslav Palamar, comandant adjunct al regimentului Azov intr-un video publicat pe Telegram.Cu cateva ore mai devreme, agentia…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, noteaza ca Ucraina este pregatita pentru negocieri urgente pentru evacuarea oamenilor din Azovstal și pentru punerea imediata in aplicare a acordurilor incheiate. Declarația a fost facut in cadrul unui briefing comun cu secretarul general al Națiunilor Unite,…

- „A avut loc un alt schimb de prizonieri. Astazi se intorc acasa 19 persoane, dintre care 10 militari (inclusiv 2 ofițeri) și 9 civili", a anunțat, joi, vicepremierul Irina Vereșciuk, pe canalul sau de Telegram, potrivit Unian.net .Printre cei eliberați se afla și raniți, a menționat Vereșciuk, care…

- Un comandant al Batalionului Azov atrage atenția printr-o postare pe Telegram ca rușii trag intenționat asupra uzinei Azovstal, unde se adapostesc „oameni de toate varstele, femei, copii și familii ale aparatorilor din Mariupol”. Potrivit locotenent-colonelului Denis Prokopenko, cei care se adaposteau…

- Pana la acum nu exista niciun indiciu ca soldații ucraineni din Mariupol s-ar fi predat rușilor, relateaza BBC . Rusia i-a somat sa depuna armele duminica in intervalul 6 am și 1 pm (ora locala a Moscovei), daca vor sa ramana in viața. Un consilier al primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko, a…

- Cantareata Alla Pugaciova, cea mai mare vedeta a muzicii din Rusia de peste 40 de ani, se afla in Israel cu familia ei, au declarat doua surse pentru publicatia israeliana Haaretz, dupa cum indica un articol aparut pe site-ul acesteia. La inceputul lunii martie, presa rusa a relatat ca artista, in varsta…